МВД: похищение жителя Екатеринбурга оказалось розыгрышем

Полицейские вычислили участников события в тот же день, когда о нем рассказали журналисты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Избиения и похищения жителя Екатеринбурга, о котором 17 ноября писали СМИ, в действительности не было, это оказалось розыгрышем, рассказал URA.RU официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых. Один из участников пранка помещен под стражу, добавил он.

17 ноября горожанин сообщил URA.RU, что вечером 16-го ноября стал свидетелем преступления. На его глазах неизвестные люди избили мужчину, засунули в багажник «Мерседеса» и увезли в неизвестном направлении. Это произошло между домами на ул. Вилонова, 22А и ул. Боровая, 31. Позднее информация появилась в лентах других изданий, а полиция начала проверку.

«Компанию пранкеров, по другому их назвать сложно, сотрудники уголовного розыска ОП №3 столицы Среднего Урала в тесном взаимодействии с оперуполномоченными подразделения по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД области вычислили и задержали в тот же день. „Похитителями“ оказались два местных жителя, а „потерпевшим“ — гость из Каменска-Уральского. Любители острых ощущений действовали по заранее продуманному плану. Свой поступок 25-летняя безработная и неженатая „жертва“ по имени Никита объяснил желанием снять „крутой“ ролик, возможно, для „Тик-Тока“ или другой популярной платформы с целью стать знаменитыми. Горе-режиссеры своего „пленника“ освободили буквально в соседнем дворе, после чего поехали пировать по случаю удачной съемки. „Звезду“ короткометражки сыщики поместили под стражу за отказ от медицинского освидетельствования на отсутствие или наличие в крови наркотиков», — поделился Горелых.

В отношении молодого человека завели административное дело. Другие участники розыгрыша анализы на наркотики сдали, результатов пока нет. «Таким образом, официально заявляю, что криминального похищения человека в Екатеринбурге не было, а за неуместную „шутку“ главному актеру придется ответить по закону», — подытожил полковник Горелых.