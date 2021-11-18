Минздрав: число свободных ковидных коек растет благодаря локдауну

Благодаря введению локдауна в России рост заболеваемости COVID в некоторых регионах заметно сократился. О позитивной динамике рассказали сотрудники ряда региональных минздравов.
Объявленные на федеральном уровне нерабочие дни с 30 октября до 8 ноября (часть регионов расширили временные рамки локдауна), ограничения на вход в общественные места для непереболевших и невакцинированных, обязательная вакцинация для ряда категорий граждан — этой осенью приняты десятки мер. Похоже, в комплексе они работают, сообщают «Известия».
По некоторым данным, в Ненецком автономном округе в середине октября было всего восемь свободных коек для госпитализации заболевших коронавирусом. Сейчас ситуация несколько улучшилась — теперь в резерве 20 коек. По словам руководителя департамента здравоохранения, труда и социальной защиты региона Елены Левиной, улучшение эпидемиологической ситуации в регионе наступило благодаря комплексу мер, которые ввелись этой осенью. Однако, по ее словам, внимание ношению средств индивидуальной защиты уделено недостаточно. В Санкт-Петербурге пик заболеваемости COVID-19 пошел на спад — около 47,28% «ковидных» коек сейчас не используется. В Самарской области количество свободных мест в палатах для заболевших на сегодняшний день составляет около 37%.
Российский президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД России, заявил, что пандемия COVID-19 еще не побеждена, несмотря на принимаемые меры. Согласно статистике, 18 ноября за сутки в России зарегистрировано 37 374 случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает RT.
Подписывайтесь на URA.RU в