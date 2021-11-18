18 ноября 2021

Российскую диаспору лишили поддержки в США

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Российская диаспора обвинила США в нарушении прав Фото:
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В Соединенных Штатах Америки прекратил деятельность Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС). Это связано с вмешательством Федерального бюро расследований и допросами россиян за рубежом.

«КСОРС объявляет о приостановлении своей деятельности. Данное решение принято в связи с расследованием американских спецслужб — в последний год минимум 300 российских соотечественников в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР», — говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Отмечается также, что несмотря на то, что КСОРС далек от зарубежной политики и никогда в нее не вмешивался, некоторые члены КСОРС стали фигурантами расследования о нарушениях законов об иностранных агентах. Сотрудников ФБР интересовали связи россиян с государственными структурами РФ. Община считает, что в данном случае были нарушены ее права, а отношение к русской общине предвзятое.

Посольство России в США уже отреагировало на эту ситуацию, дополняет RT. Там заявили, что возмущены действиями сотрудников ФБР, отмечает издание LIFE.

«Рассматриваем данные акции как недружественные по отношению к РФ. США отказывают выходцам из России в праве поддерживать связь с исторической Родиной, принимать участие в сохранении собственного культурного и языкового наследия. Требуем незамедлительно прекратить преследование», — написали представители посольства на официальной странице в соцсети Facebook.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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