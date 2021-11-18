В Кургане озвучили дату открытия моста ЖБИ

По данным подрядчика, на мосту ведутся завершающие работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане через неделю откроют путепровод, расположенный на проспекте Машиностроителей (мост ЖБИ). Об этом сообщили представители компании «Курганстальмост», отвечающей за его строительство.

«Через неделю путепровод по проспекту Машиностроителей или, как его называют курганцы, мост ЖБИ, планируют открыть. Сейчас идет завершающий этап работ, главное на котором — установка барьерного ограждения», — указано в сообщении, размещенном в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники компании отметили, что ограждение уже установили на половине протяженности моста. На территории путепровода на момент написания новости велась уборка и было запущено освещение.

Ранее местные власти сообщали, что новый мост прослужит не менее 100 лет. Старый путепровод был открыт для движения более 40 лет.