18 ноября 2021

В Кургане озвучили дату открытия моста ЖБИ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство моста ЖБИ. Курган, проспект машиностроителей, мост жби, строительство моста жби, путепровод жби
По данным подрядчика, на мосту ведутся завершающие работы Фото:

В Кургане через неделю откроют путепровод, расположенный на проспекте Машиностроителей (мост ЖБИ). Об этом сообщили представители компании «Курганстальмост», отвечающей за его строительство.

«Через неделю путепровод по проспекту Машиностроителей или, как его называют курганцы, мост ЖБИ, планируют открыть. Сейчас идет завершающий этап работ, главное на котором — установка барьерного ограждения», — указано в сообщении, размещенном в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники компании отметили, что ограждение уже установили на половине протяженности моста. На территории путепровода на момент написания новости велась уборка и было запущено освещение.

Ранее местные власти сообщали, что новый мост прослужит не менее 100 лет. Старый путепровод был открыт для движения более 40 лет.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...