В Кургане назвали срок службы нового моста ЖБИ

Новый путепровод планируют сдать в 2021 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мост ЖБИ прослужит жителям Кургана не менее 100 лет. Об этом 19 января сообщили представители областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ.

«Реконструируемый путепровод по пр. Машиностроителей в городе Кургане прослужит не менее 100 лет», — рассказали в ведомстве. Достроить мост планируют в 2021 году.

Данный путепровод соединяет районы, где проживает более трети населения Кургана, с остальной частью города. Реконструкция моста обошлась в 1,045 млрд рублей. Старый мост ЖБИ прослужил более 40 лет.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил в своем instagram-аккаунте, что новый путепровод готов на 73%. После завершения строительства моста жители районов Заозерного и Рябково смогут быстрее добираться до центра города.