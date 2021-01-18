18 января 2021

В Кургане назвали срок службы нового моста ЖБИ

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное совещание с участием руководства города и генерального подрядчика строительства моста ЖБИ. Курган, жби, мост жби, реконструкция путепровода
Новый путепровод планируют сдать в 2021 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мост ЖБИ прослужит жителям Кургана не менее 100 лет. Об этом 19 января сообщили представители областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ.

«Реконструируемый путепровод по пр. Машиностроителей в городе Кургане прослужит не менее 100 лет», — рассказали в ведомстве. Достроить мост планируют в 2021 году.

Данный путепровод соединяет районы, где проживает более трети населения Кургана, с остальной частью города. Реконструкция моста обошлась в 1,045 млрд рублей. Старый мост ЖБИ прослужил более 40 лет.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил в своем instagram-аккаунте, что новый путепровод готов на 73%. После завершения строительства моста жители районов Заозерного и Рябково смогут быстрее добираться до центра города.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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