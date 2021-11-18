На челябинских пенсионеров обманом оформляют кредиты

Медцентр предлагает пенсионерам массаж за 150 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Челябинска пожаловалась в социальных сетях, что на ее мать обманом оформили кредит в медцентре. Речь идет о медицинском центре «Эстетико», на который ранее жители города писали жалобы, обвиняя центр в мошенничестве.

«На мою маму обманным путем был оформлен кредит. Якобы это диспансеризация, а ее больница по месту жительства на ремонте. За ней в выходной день на машине приехали домой. Провели осмотр и под предлогом „все бесплатно“ заставили подписать документы», — написала Юлия К. в группе «А.Л.Теклсер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте».

Женщина добавила, что на ее мать оформили кредит на 127 тысяч рублей. Процент годовой выплаты составил 14.5%.

Ранее челябинские СМИ писали о жалобах на медцентр от других жителей города. По словам внучки одной из пенсионерок, сотрудники центра привезли бабушку в частный центр, какие-то процедуры сделали, потом документы дали подписать. А у бабушки деменция, она не отдает отчет в том, что делает.

URA.RU попыталось связаться с медицинским центром. На звонок в медицинском центре не ответили.

В пресс-службе УМВД Челябинска URA.RU сообщили, что в случае обращений граждан сотрудниками полиции проводится проверка, и в установленный законом срок заявителей уведомляют о принятых по их заявлениям решениях. В органах призывают граждан быть внимательнее. Прочитывать все документы, которые предлагают подписать.