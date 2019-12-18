Екатеринбург провалил подготовку к Новому году. Мы хуже всех на Урале

Столица Урала, Екатеринбург, проваливает новогоднее благоустройство, уступая соседним региональным столицам в темпах и качестве оформления центральных улиц и площадей. Улицы ближайшего города-миллионника, Челябинска, а также центров тюменской «матрешки» и Кургана выглядят более празднично и ярко.
Несмотря на приближающийся праздник, главная улица Екатеринбурга — проспект Ленина — в декабре не отличается от ноябрьского вида. Единственное расхождение — отсутствие строительного мусора, хотя работы в сквере за Оперным театром видны до сих пор. Основные общественные пространства — Плотинка, набережная Рабочей Молодежи, аллеи и скверы — освещаются обыкновенными фонарями. О том, что через две недели жители Екатеринбурга встретят 2020 год, напоминают лишь отдельные торговые центры и магазины, украшенные предпринимателями в частном порядке.
Городские власти обещают, что ситуация изменится. «Что касается праздничного освещения, которое мы делаем на своих столбах [в центре], оно будет к 25 декабря. Это освещение не только к Новому году, но и к другим праздникам, которые будут позже», — рассказал «URA.RU» вице-мэр Екатеринбурга по благоустройству Алексей Бубнов. Работами по освещению проспекта Ленина (в границах ул. Вайнера и ул. Луначарского) и ул. Якова Свердлова занимается Оптико-механический завод. По задумке разработчиков концепции, услуги которых, по информации с сайта госзакупок, обошлись мэрии в 40,1 миллиона рублей, на столбах появятся конусы и цилиндры из лампочек, способных образовывать различные фигуры.
Однако все идет к тому, что поздняя сдача новогоднего оформления Екатеринбурга затянется еще — как в истории с укладкой плитки в центре (должны были сдать основную часть 15 ноября, а получилось только в середине декабря). За восемь дней до дедлайна Оптико-механический завод, выигравший конкурс на украшение города, не может найти субподрядчика, который за 10,4 миллиона рублей займется монтажом световых опор. С момента заключения контракта у компании будет пять дней на выполнение работ.
Не исключено, что новогоднее оформление город получит после Нового года, до которого осталось 13 дней.
В это же время центральные улицы других крупных уральских городов — Тюмени, Челябинска, Перми и Кургана — готовы к празднику: иллюминация смонтирована на площадях, проспектах и возле административных зданий. Главная прогулочная улица Челябинска — Кировка — напоминает улицу Никольскую в Москве во время Чемпионата мира по футболу благодаря шатрам из гирлянд. Новогодняя елка в Тюмени, приведенная в порядок настраивает горожан на скорые выходные уже сейчас (смотрите фотоотчет ниже). К Новому году готов и Курган, обладающий более скромным бюджетом, чем большинство уральских городов. На прошлой неделе мэрия украсила улицу Гоголя неоновым триколором.
«Наш город в сравнении с другими выглядит убого, нет никакого праздничного оформления. Есть только 40 миллионов рублей, хотя Новый год уже через полторы недели. Власти привыкли украшать город только за счет коммерсантов. <…>
Жители Екатеринбурга показывают свою столичность, а чиновники делают все, чтобы город был провинцией», — поделился общественник Алексей Беззуб.
В шутку он добавил, что Екатеринбург подготовят к Новому году в феврале (учитывая сорванные сроки ремонта тротуаров). «Действительно не видно, что работа кипит», — размышляет автор проекта «Парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина.
Вице-мэр Алексей Бубнов настаивает: украшение центра города — ответственность не только мэрии, но и бизнеса. В пресс-службе администрации также перекладывают создание новогоднего настроения на горожан. «В этом году увеличилось количество участников традиционного городского конкурса на лучшее новогоднее оформление… На самом деле, роль в новогоднем украшении города играют не только городские власти, но и усилия горожан. Руководители организаций вольны участвовать в конкурсе. Таким образом они у себя лично, своих сотрудников и людей, которые живут по соседству, создают новогоднее настроение», — уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Ранее городские власти объявили конкурс на лучшее новогоднее украшение среди различных предприятий. Активнее остальных в состязании себя проявляют МУПы: вечером горожане могут заметить украшенные снегоуборочные машины, контрастно курсирующие по заснеженным и темным улицам Екатеринбурга.