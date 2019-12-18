Екатеринбург провалил подготовку к Новому году. Мы хуже всех на Урале

Над мэрией смеются: праздничные огни появятся после 1 января. ФОТО, как в других городах

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга
Это реально столица Урала за 13 дней до Нового года?Фото: Анна Майорова © URA.RU

Столица Урала, Екатеринбург, проваливает новогоднее благоустройство, уступая соседним региональным столицам в темпах и качестве оформления центральных улиц и площадей. Улицы ближайшего города-миллионника, Челябинска, а также центров тюменской «матрешки» и Кургана выглядят более празднично и ярко.

Несмотря на приближающийся праздник, главная улица Екатеринбурга — проспект Ленина — в декабре не отличается от ноябрьского вида. Единственное расхождение — отсутствие строительного мусора, хотя работы в сквере за Оперным театром видны до сих пор. Основные общественные пространства — Плотинка, набережная Рабочей Молодежи, аллеи и скверы — освещаются обыкновенными фонарями. О том, что через две недели жители Екатеринбурга встретят 2020 год, напоминают лишь отдельные торговые центры и магазины, украшенные предпринимателями в частном порядке.

Виды Екатеринбурга
В преддверии праздника на улицах Екатеринбурга пока нет не только снега, но и новогодних гирлянд
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Городские власти обещают, что ситуация изменится. «Что касается праздничного освещения, которое мы делаем на своих столбах [в центре], оно будет к 25 декабря. Это освещение не только к Новому году, но и к другим праздникам, которые будут позже», — рассказал «URA.RU» вице-мэр Екатеринбурга по благоустройству Алексей Бубнов. Работами по освещению проспекта Ленина (в границах ул. Вайнера и ул. Луначарского) и ул. Якова Свердлова занимается Оптико-механический завод. По задумке разработчиков концепции, услуги которых, по информации с сайта госзакупок, обошлись мэрии в 40,1 миллиона рублей, на столбах появятся конусы и цилиндры из лампочек, способных образовывать различные фигуры.

Однако все идет к тому, что поздняя сдача новогоднего оформления Екатеринбурга затянется еще — как в истории с укладкой плитки в центре (должны были сдать основную часть 15 ноября, а получилось только в середине декабря). За восемь дней до дедлайна Оптико-механический завод, выигравший конкурс на украшение города, не может найти субподрядчика, который за 10,4 миллиона рублей займется монтажом световых опор. С момента заключения контракта у компании будет пять дней на выполнение работ.

Не исключено, что новогоднее оформление город получит после Нового года, до которого осталось 13 дней.

Виды Екатеринбурга
Читатели агентства делятся снимками улицы Карла Либкнехта в центре
Фото: читатели «URA.RU»

В это же время центральные улицы других крупных уральских городов — Тюмени, Челябинска, Перми и Кургана — готовы к празднику: иллюминация смонтирована на площадях, проспектах и возле административных зданий. Главная прогулочная улица Челябинска — Кировка — напоминает улицу Никольскую в Москве во время Чемпионата мира по футболу благодаря шатрам из гирлянд. Новогодняя елка в Тюмени, приведенная в порядок настраивает горожан на скорые выходные уже сейчас (смотрите фотоотчет ниже). К Новому году готов и Курган, обладающий более скромным бюджетом, чем большинство уральских городов. На прошлой неделе мэрия украсила улицу Гоголя неоновым триколором.

«Наш город в сравнении с другими выглядит убого, нет никакого праздничного оформления. Есть только 40 миллионов рублей, хотя Новый год уже через полторы недели. Власти привыкли украшать город только за счет коммерсантов. <…>

Жители Екатеринбурга показывают свою столичность, а чиновники делают все, чтобы город был провинцией», — поделился общественник Алексей Беззуб.

В шутку он добавил, что Екатеринбург подготовят к Новому году в феврале (учитывая сорванные сроки ремонта тротуаров). «Действительно не видно, что работа кипит», — размышляет автор проекта «Парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина.

Если другие уральские столицы украшены к Новому году, у Екатеринбурга даже плитка не обновлена
Фото: читатель «URA.RU»

Вице-мэр Алексей Бубнов настаивает: украшение центра города — ответственность не только мэрии, но и бизнеса. В пресс-службе администрации также перекладывают создание новогоднего настроения на горожан. «В этом году увеличилось количество участников традиционного городского конкурса на лучшее новогоднее оформление… На самом деле, роль в новогоднем украшении города играют не только городские власти, но и усилия горожан. Руководители организаций вольны участвовать в конкурсе. Таким образом они у себя лично, своих сотрудников и людей, которые живут по соседству, создают новогоднее настроение», — уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее городские власти объявили конкурс на лучшее новогоднее украшение среди различных предприятий. Активнее остальных в состязании себя проявляют МУПы: вечером горожане могут заметить украшенные снегоуборочные машины, контрастно курсирующие по заснеженным и темным улицам Екатеринбурга.

Виды Екатеринбурга
Сейчас центральные улицы Екатеринбурга выглядят так — без каких-либо намеков на украшения
Фото: Анна Майорова © URA.RU
По задумке авторов проекта освещения из Оптико-механического завода, к 25 декабря в центре Екатеринбурга должны появиться подобные украшения. «Это не уродство, но минимализм не всегда спасительное решение», — оценила создатель Уральской индустриальной биеннале Алиса Прудникова. Она посоветовала мэрии в дальнейшем консультироваться с профильными художниками — например, авторами фестиваля «Не темно»
Фото: скриншот
Виды Екатеринбурга
На набережной Рабочей Молодежи нет ощущения Нового года. И снег не убран
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Иллюминация к Новому году. Челябинск
Челябинск сегодня уже украшен: это — центральная прогулочная улица Кировка
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Виды Екатеринбурга
Работы по праздничному благоустройству в Екатеринбурге — под угрозой срыва
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Новогодние городские украшения. Тюмень
Тюменская мэрия также подготовились к празднику вовремя, украсив улицу Республики
Фото: Анастасия Богданова © URA.RU
Новогодние городские украшения. Тюмень
Площадь 400-летия Тюмени возле драмтеатра
Фото: Анастасия Богданова © URA.RU
Виды Екатеринбурга
Так за 13 дней до Нового года выглядит Исторический сквер — сердце Екатеринбурга
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Украшение города к Новому Году. Пермь
Комсомольский проспект — самый центр Перми
Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
Иллюминация. Курган
В Кургане улицу Гоголя украсили триколором
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Виды Екатеринбурга
Власти Екатеринбурга утверждают, что украсят центр в самый последний момент — к 25 декабря. Пока город живет без праздничного настроения
Фото: Анна Майорова © URA.RU

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