Туристский маршрут по Пермском краю получил статус национального

Кунгур — город купцов и чайная столица Российской Империи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экспертный совет по развитию внутреннего и въездного туризма при Ростуризме утвердил четыре новых национальных туристских маршрута. Один из них по Пермскому краю, сообщают в федеральном агентстве по туризму.

«„НеобыЧАЙные истории земли Пермской“ — круглогодичный маршрут продолжительностью 4 дня/3 ночи рассказывает о пермских купцах, которые познакомили всю Россию с чаем, поставки которого шли из Китая. Маршрут наполнен живописными местами, на фоне которых можно сделать прекрасные фотографии и получить незабываемые положительные эмоции. Он знакомит с традициями русского чаепития и меценатства, театральной жизнью губернской Перми и купеческого Кунгура и местными гастрономическими обычаями», — описывает ведомство вариант путешествия по Прикамью.

Тур «НеобыЧАЙные истории» предлагается туристам с 2016 года. Он является одним из самых брендовых маршрутов Прикамья, отмечают в Туристском информационном центре региона. Кроме пермского статус национальных получили маршруты из Томской и Архангельской областей, а также Сахалина. Присвоение статуса говорит о том, что тур уникален, узнаваем и имеет перспективы для развития, отмечают в Ростуризме.