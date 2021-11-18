18 ноября 2021
17 ноября 2021

Заседания в заксобрании ЯНАО пройдут, несмотря на QR-коды

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, депутат, чиновник, сотовый телефон, бизнесмен, мобильный телефон, руки
В законодательном собрании вакцинировалось 95% депутатов Фото:
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В ЯНАО депутаты без QR-кодов смогут принять участие в заседаниях законодательного собрания в режиме ВКС. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного собрания ЯНАО.

«Все запланированные мероприятия пройдут в смешанном формате. Приглашенные участники, в том числе распорядители бюджетных средств, будут работать в режиме ВКС, депутаты — в зале», — сообщили URA.RU в пресс-центре.

Ближайшее заседание законодательного собрания по бюджету сможет набрать необходимый кворум для проведения. Его смогут посетить 95% депутатов, которые вакцинировались. Также прививку себе сделали 80% сотрудников и помощников депутатов.

В законодательном собрании добавили, что в регионе практикуют рассмотрение законопроектов при помощи ВКС, благодаря этой мере все запланированные заседания пройдут без переносов и отмен. «Практика рассмотрения законопроектов и голосования в режиме ВКС, введенная окружным парламентом в первые дни после принятия постановления губернатора ЯНАО от 16 марта 2020 года № 29-ПГ „О введении режима повышенной готовности“, признана новаторской и взята в работу законодательными органами других российских субъектов», — добавили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что депутатов законодательного собрания ЯНАО будут пускать на заседания только при наличии QR-кода. Источники агентства выразили беспокойство тем, что из-за данной меры может не состоятся заседание по бюджету.

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