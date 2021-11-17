17 ноября 2021
16 ноября 2021

Источник: депутатов в ЯНАО будут пускать на заседания по QR-кодам

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган , пустое кресло, депутаты
Депутаты заксобрания не смогут попасть на заседание без QR-кода Фото:

В ЯНАО депутатов законодательного собрания будут пускать на заседания только при наличии QR-кода. Об этом URA.RU сообщили источники в политических кругах региона.

«Согласно постановлению губернатора ЯНАО от 16 марта 2020 № 29-ПГ „О введении режима повышенной готовности“… при участии в мероприятиях законодательного собрания ЯНАО необходимо наличие: действующего сертификата или QR-кода о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Это получили депутаты по рассылке», — рассказал инсайдер.

По словам собеседника, информация была разослана депутатам 18 ноября. Уже с завтрашнего дня ограничение начинает действовать. В законодательном собрании перед входом в зал заседаний будут установлены пункты контроля. Также источники переживают, что запланированное на следующую неделю заседание по бюджету, может не состоятся. Кроме того, по их словам, многие депутаты не прививались и из-за этого может не набраться кворум для проведения заседания.

Агентство направило запрос в заксобрание ЯНАО. На момент публикации ответа не поступило.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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