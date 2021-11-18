В Житниковском детдоме прошла проверка после скандала в Кипельском детдоме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Масштабные проверки детских домов, стационарных учреждений для пожилых и инвалидов стартовали в Курганской области. Поводом стал скандал с издевательствами над двухлетним мальчиком в Кипельском детдоме. Первая проверка прошла в Житниковском детдоме (Каргапольский район), сообщает пресс-служба главы региона.

«Выезды отличаются от тех, что мы проводили ранее. На месте выясняем, соответствует нормативам или нет то, что происходит в детском доме, выявляем то, что нужно устранить в ближайшее время», — заявила уполномоченный по правам ребенка в регионе Алена Лопатина.

Чиновница отметила, что такие визиты будут не разовыми, а еженедельными. Это позволит отслеживать устранение всех недочетов. Кроме того, Лопатина считает, что дети будут более откровенны с теми, кто часто появляется у них, постоянно спрашивает об их самочувствии и отношениях.

В проверке также принимали участие представители полиции, прокуратуры и главного управления соцзащиты населения региона. Они проверили организацию охраны, видеонаблюдение, журналы медицинского контроля, бытовые условия. В правительстве отмечают, что малыши до четырех лет размещены отдельно. Из 13 малышей, переехавших из дома ребенка, отданного под COVID-госпиталь, трое уже обрели новую семью.

«Выявили наличие слепых зон при видеонаблюдении, определили, как их устранить. Рекомендовали разработать новые формы досуга. Поставили задачу разнообразить меню. Очень важно — проверить своевременность и полноту взимания алиментов от родителей», — подвели итог проверки в правительстве региона.

Ранее URA.RU сообщало, что в отношении 16-летнего воспитанника Кипельского детдома возбуждено уголовное дело после того, как в соцсетях появилось видео с издевательствами над малолетним ребенком. Также возбуждено дело по статье о халатности в отношении должностных лиц.

Фото: kurganobl.ru

Фото: kurganobl.ru