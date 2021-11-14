После скандала в курганском детдоме возбудили уголовные дела

СК возбудил уголовные дела по статьям об истязании и халатности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении подростка из Кипельского детского дома Курганской области. Поводом для этого стала видеозапись с издевательствами над малолетним ребенком. Также возбуждено дело по статье о халатности в отношении должностных лиц, сообщили URA.RU в региональном следственном управлении СК России.

«По результатам доследственной проверки возбуждены два уголовных дела по сообщению социальных сетей о том, что в Кипельском детском доме установлены факты жестокого обращения с малолетним ребенком со стороны воспитанников старшего возраста. Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных п.„г“ ч.2 ст. 117 и ч.1 ст. 293 УК РФ (истязание, халатность)», — рассказали в ведомстве.

В материалах дела указано, что 16-летний воспитанник неоднократно применял физическую силу в отношении двухлетнего мальчика, причиняя ребенку физические и психические страдания. Это произошло в результате халатности должностных лиц, обеспечивающих соблюдение прав детей в детдоме и ответственных за надлежащий присмотр за малолетними детьми. «Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате СК РФ», — отмечают в следственном органе.

Ранее URA.RU сообщало, что воспитанники Кипельского детского дома унижали и избивали ребенка, который попал в детдом из Дома ребенка. Подростки снимали процесс на видео. На произошедшее отреагировали СУ СК РФ по Курганской области, областное УМВД, руководство главного управления соцзащиты населения региона и уполномоченный по правам ребенка в области Алена Лопатина. Глава СК РФ Александр Бастрыкин и прокурор Курганской области Андрей Назаров взяли дело на личный контроль.