В Кремле раскрыли суть идеи США не признавать Путина президентом

Законотворческая деятельность в США не укладывается в рамки нормы, считает Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Предложение американских конгрессменов не признавать лидера России Владимира Путина президентом в случае его желания переизбраться на этот срок после 2024 года показывает всему миру, что США вмешиваются в дела других стран. С таким заявлением во время общения с журналистами выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее члены Конгресса США Стив Коэн и Джо Уилсон подготовили проект резолюции о непризнании президента России Владимира Путина законным главой государства после 2024 года. По мнению политиков, возможную инициативу Путина баллотироваться на следующий президентский срок нельзя будет считать законной.

«Это прекрасная демонстрация не только для РФ, но и всем странам мира, что США официально вмешиваются во внутренние дела других стран. Мы считаем неприемлемыми подобные инициативы конгрессменов. Убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом РФ. Ни одна другая страна мира, их парламентарии их не имеют права претендовать на это», — сказал Песков.

Законотворческая деятельность Конгресса США не укладывается в рамки нормальных международных отношений, считает Песков. «Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, агрессивного, неконструктивного с той стороны океана прийти не может. И каждый раз ошибаемся. Настолько неудачная, мягко говоря, инициатива, что здесь нет необходимости в ответных заявлениях. С другой стороны, очевидно, что наши депутаты вряд ли это оставят без реакции», — добавил Песков.