В Кремле раскрыли, о чем Путин говорил с Лукашенко

По итогам переговоров двух президентов — российского лидера Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко — обе стороны выразили обеспокоенность ситуацией на белорусско-польской границе. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«По поводу ситуации на границе Польши и Беларуси. Оба президента выразили недовольство агрессивными действиями польских пограничников в отношении беженцев, мигрантов. Однако для решения кризиса недостаточно общения Лукашенко и Путина. Важно продолжать контакты между белорусским лидером и представителями ЕС», — сообщил он во время конференц-колла.
Ранее Путин и Лукашенко обменялись мнениями о способах преодоления миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Этой теме была посвящена целая встреча, которая прошла в середине ноября этого года.
Подписывайтесь на URA.RU в