В Кремле раскрыли, о чем Путин говорил с Лукашенко

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Прощание с Евгением Зиничевым. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков рассказал, что лидеры двух стран недовольны действиями польских пограничников Фото:
новость из сюжета
Беспорядки на белорусско-польской границе

По итогам переговоров двух президентов — российского лидера Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко — обе стороны выразили обеспокоенность ситуацией на белорусско-польской границе. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По поводу ситуации на границе Польши и Беларуси. Оба президента выразили недовольство агрессивными действиями польских пограничников в отношении беженцев, мигрантов. Однако для решения кризиса недостаточно общения Лукашенко и Путина. Важно продолжать контакты между белорусским лидером и представителями ЕС», — сообщил он во время конференц-колла.

Ранее Путин и Лукашенко обменялись мнениями о способах преодоления миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Этой теме была посвящена целая встреча, которая прошла в середине ноября этого года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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