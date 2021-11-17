Путин и Лукашенко обсудили кризис на границе Польши и Беларуси

Путин и Лукашенко обсудили пути решения миграционного кризиса, сообщает пресс-секретарь президента РФ Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

новость из сюжета Беспорядки на белорусско-польской границе

Российский лидер Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко обменялись мнениями о способах преодоления миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Об этом журналистам URA.RU рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Был обмен мнениями по возможным путям решения. Важно, что установлен прямой контакт между представителями ЕС и руководством Беларуси. Этому и посвящены были контакты», — сообщил пресс-секретарь в ходе конференц-колла.

Ранее Ангела Меркель позвонила Владимиру Путину и попросила его повлиять на лидера Белоруссии Александра Лукашенко в ситуации с наплывом нелегальных мигрантов в страны Евросоюза. По ее словам, белорусские мигранты являются жертвами бесчеловечной политики, а против этого необходимо принять меры. Она подчеркнула, что пока не получается решить этот вопрос гуманным методом.