Путин и Лукашенко обсудили кризис на границе Польши и Беларуси

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Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., путин владимир, лукашенко александр
Путин и Лукашенко обсудили пути решения миграционного кризиса, сообщает пресс-секретарь президента РФ Фото:
новость из сюжета
Беспорядки на белорусско-польской границе

Российский лидер Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко обменялись мнениями о способах преодоления миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Об этом журналистам URA.RU рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Был обмен мнениями по возможным путям решения. Важно, что установлен прямой контакт между представителями ЕС и руководством Беларуси. Этому и посвящены были контакты», — сообщил пресс-секретарь в ходе конференц-колла.

Ранее Ангела Меркель позвонила Владимиру Путину и попросила его повлиять на лидера Белоруссии Александра Лукашенко в ситуации с наплывом нелегальных мигрантов в страны Евросоюза. По ее словам, белорусские мигранты являются жертвами бесчеловечной политики, а против этого необходимо принять меры. Она подчеркнула, что пока не получается решить этот вопрос гуманным методом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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