18 ноября 2021

Свердловчане осадили суд, где идет дело против QR-кодов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Апелляция на арест Виктора Чернобровина в областном суде. Челябинск, судья, суд
Рассмотрение дела началось 19 ноября Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

На рассмотрение иска против введения QR-кодов к Свердловскому облсуду пришли сотни местных жителей. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.

«На входе через рамки металлодетектора возникло столпотворение. Часть из слушателей разместили в зале президиума суда. Там заседание суда транслируется по телевизору. Не все журналисты смогли сразу попасть в зал где председательствует судья», — рассказывает корреспондент. Он также добавляет, что суд был вынужден взять паузу, чтобы успокоить слушателей и провести журналистов в зал, где сейчас идет заседание.

В суде рассматривается претензия юриста из Екатеринбурга Ивана Волкова, который подал иск к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Он считает, что указ главы региона в части введение QR-кодов в регионе ущемляет в правах людей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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