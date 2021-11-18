Рассмотрение дела началось 19 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

На рассмотрение иска против введения QR-кодов к Свердловскому облсуду пришли сотни местных жителей. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.

«На входе через рамки металлодетектора возникло столпотворение. Часть из слушателей разместили в зале президиума суда. Там заседание суда транслируется по телевизору. Не все журналисты смогли сразу попасть в зал где председательствует судья», — рассказывает корреспондент. Он также добавляет, что суд был вынужден взять паузу, чтобы успокоить слушателей и провести журналистов в зал, где сейчас идет заседание.

В суде рассматривается претензия юриста из Екатеринбурга Ивана Волкова, который подал иск к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Он считает, что указ главы региона в части введение QR-кодов в регионе ущемляет в правах людей.

Фото: Михаил Бобков

Фото: Михаил Бобков