Семье Кистол, где растут четыре дочки и три сына помог Игорь Алтушкин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Многодетная семья Кистол из Екатеринбурга (Свердловская область) переезжает из аварийного барака в просторную квартиру в жилом районе ВИЗ (Верх-Исетский административный район Екатеринбурга — прим.ред.). Решение помочь скромной многодетной семье принял лично глава «Русской медной компании» и председатель «Фонда Святой Екатерины» Игорь Алтушкин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фонда.

«Потеряв надежду на решение жилищного вопроса, семья обратилась в „Фонд Святой Екатерины“. Внимание учредителей в первую очередь обращено на многодетные семьи. Здесь семь детишек, которые жили в очень скромных условиях, и Игорь Алексеевич принял решение поддержать семью — этот Новый год они встретят уже в новом доме», — говорит директор «Фонда Святой Екатерины» Александр Андреев.

Барак, где до этого жила семья, появился еще в 1948 году. Его возвели как временное жилье — по проекту даже не был предусмотрен фундамент. За 70 лет здание осело, окна первого этажа почти сравнялись с землей, а стены и потолок уже невозможно было починить — все сыпалось от малейшего прикосновения.

«Это долгожданное счастье для нас. Мне даже не хватает слов благодарности, и я до сих пор не верю, что стою сейчас здесь. Спасибо „Фонду Святой Екатерины“. У нас не было возможности взять ипотеку, все наши силы положены, чтобы воспитать достойных людей, дать образование, дополнительное образование. А когда говоришь о детях, то хочется создать личное пространство для каждого ребенка», — делится эмоциями хранительница семейного очага и мама семерых детей Наталья.

Напомним, что учредители Фонда святой Екатерины традиционно поддерживают многодетные семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Год назад Фонд помог интернациональной многодетной семье Самижона Абдуллаева, потерявшей дом в результате пожара. Помогли решить жилищный вопрос и семье Кириченко, в которой воспитываются 12 детей.

Фото предоставлено «Фондом Святой Екатерины»

Фото предоставлено «Фондом Святой Екатерины»