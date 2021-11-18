18 ноября 2021

В Челябинской области массово закрывают ковидные больницы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областной инфекционный центр. Красная зона. Челябинск, эпидемия, врачи, инфекционное отделение, больница, коронавирус, сиз, covid, ковид, противочумной костюм, красная зона, пандемия, инфекционный центр
Не долеченных от COVID пациентов отправят на другие базы (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Челябинской области прекращают свою работу сразу пять ковидных баз. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«В связи с увеличением свободного коечного фонда на ковидных базах принято решение о возвращении в плановую работу ряда больниц региона. Речь идет о райбольнице в Еткуле, райбольнице в Верхнуральске, облбольнице в Чебаркуле, горбольнице №1 в Коркино, областном кожно-венерологическом диспансере №4 в Магнитогорске», — заявили в пресс-службе.

В минздраве отметили, что при необходимости медики могут вновь развернуть ковидное отделение в кратчайшие сроки. Выписка при диагнозе с COVID-19 из закрытых баз проходит строго по показаниям. Остальных пациентов переводят на ближайшую госпитальную базу.

Ранее в Челябинске на базе горбольницы №1 закрыли отделение для лечения больных коронавирусом. В ГКБ №1 к профильной деятельности возвратились хирургическое отделение и детский корпус.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...