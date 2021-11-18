В Челябинской области массово закрывают ковидные больницы

Не долеченных от COVID пациентов отправят на другие базы (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области прекращают свою работу сразу пять ковидных баз. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«В связи с увеличением свободного коечного фонда на ковидных базах принято решение о возвращении в плановую работу ряда больниц региона. Речь идет о райбольнице в Еткуле, райбольнице в Верхнуральске, облбольнице в Чебаркуле, горбольнице №1 в Коркино, областном кожно-венерологическом диспансере №4 в Магнитогорске», — заявили в пресс-службе.

В минздраве отметили, что при необходимости медики могут вновь развернуть ковидное отделение в кратчайшие сроки. Выписка при диагнозе с COVID-19 из закрытых баз проходит строго по показаниям. Остальных пациентов переводят на ближайшую госпитальную базу.

Ранее в Челябинске на базе горбольницы №1 закрыли отделение для лечения больных коронавирусом. В ГКБ №1 к профильной деятельности возвратились хирургическое отделение и детский корпус.