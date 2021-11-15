В Челябинске закрывают ковидный госпиталь

Отделения больницы, на базе которой работал ковидарий, вернутся к профильной деятельности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинске на базе горбольницы №1 закрывают отделение для лечения больных коронавирусом. Эту информацию URA.RU подтвердила первый вице-губернатор области Ирина Гехт.

«Сворачиваем по всей области 981 койкоместо. В ГКБ №1 профильной деятельности возвращаются хирургическое отделение и детский корпус», — уточнила URA.RU Гехт.

На брифинге 16 ноября начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по региону Раиса Косарева заявила, что Челябинская область еще не вышла на плато по заболеваемости COVID. По ее мнению, снижение заболеваемости зависят напрямую от выполнения ограничительных мер челябинцами.

Между тем, власти региона отметили стабилизацию ситуации с коронавирусом. В области свободно 20% коечного фонда.

Часть площадей горбольницы №1 были перепрофилированы для лечения больных коронавирусом 19 октября 2021 года. Пациентов с другими заболеваниями перевели на лечения в другие больницы.