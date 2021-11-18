Власти Кургана распродадут имущество на миллионы рублей

В гордуму Кургана внесен проект нового плана приватизации муниципального имущества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бюджет Кургана в 2022 году может дополнительно получить более 3,7 млн рублей за счет приватизации муниципального имущества. Такие данные содержатся в проекте плана приватизации на следующий год, внесенном на рассмотрение городской думы.

«Прогноз объемов поступлений в бюджет города Кургана в результате исполнения прогнозного плана в 2022 году составит 3 760 000,00 рублей. Прогноз доходов от продажи муниципального имущества может быть скорректирован по результатам определения рыночной стоимости объектов», — говорится в документе, опубликованном на сайте муниципалитета.

В перечень муниципального имущества, приватизация которого запланирована на 2022 год, предложено включить 14 объектов. Среди них нежилое помещение по улице Пролетарская, 82 площадью 31,8 кв.м, помещение в подвале дома по улице Урицкого, 33 площадью 165,5 кв.м, помещения в здании клуба в микрорайоне Утяк площадью 203,1 кв.м, а также ряд других объектов недвижимости и несколько кабельных линий электроснабжения.

«В 2022 году планируется завершить приватизацию объектов, в отношении которых приватизационные процедуры были начаты в 2021 году», — также говорится в документе. Вопрос об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Кургана на 2022 год включен в повестку заседания гордумы на 24 ноября.

Ранее URA.RU сообщало, что по итогам 2021 года власти Кургана планировали привлечь в городскую казну почти 9,5 млн рублей за счет приватизации 24 объектов недвижимости. В 2020 году в бюджет Кургана поступило более 6,7 млн рублей за счет приватизации муниципального имущества. Но половину объектов, выставленных на торги, продать не удалось. В 2019 году из 38 объектов недвижимости продали только три. В мэрии поясняли, что в план приватизации включены непрофильные и пустующие помещения. Они не пользуются спросом у покупателей в связи с низкой ликвидностью.