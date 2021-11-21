21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021
18 ноября 2021

В Тюмень приедет главред «Эха Москвы» Венедиктов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, венедиктов алексей
Алексей Венедиктов проведет лекцию для тюменцев Фото:

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов посетит Тюмень, чтобы провести лекцию для местных блогеров и молодых журналистов. Информация об этом появилась на сайте Moi-portal.

«25 ноября в Тюмени пройдет встреча главного редактора радиостанции „Эхо Москвы“ Алексея Венедиктова с молодыми тюменскими журналистами и блогерами. Место офлайн-встречи придет на электронную почту первым зарегистрированным. Также будет онлайн-трансляция», — сообщается на сайте Moi-portal.

На личную встречу с Венедиктовым допустят только 30 человек. Главред «Эха Москвы» проведет лекцию на тему «Журналисты и блогеры в современном медиапространстве», а также ответит на вопросы. За лучшие их авторы получат подарок.

Личный доступ на лекцию получат лишь те, кто имеет QR-код. Также подойдет справка о медотводе, подтвержденная ПЦР-тестом.

Ранее URA.RU писало, что Алексей Венедиктов рассказал, как США шантажируют Путина. По его словам, это делается при помощи проекта резолюции о непризнании Владимира Путина законным главой государства после 2024 года.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...