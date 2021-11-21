В Тюмень приедет главред «Эха Москвы» Венедиктов

Алексей Венедиктов проведет лекцию для тюменцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов посетит Тюмень, чтобы провести лекцию для местных блогеров и молодых журналистов. Информация об этом появилась на сайте Moi-portal.

«25 ноября в Тюмени пройдет встреча главного редактора радиостанции „Эхо Москвы“ Алексея Венедиктова с молодыми тюменскими журналистами и блогерами. Место офлайн-встречи придет на электронную почту первым зарегистрированным. Также будет онлайн-трансляция», — сообщается на сайте Moi-portal.

На личную встречу с Венедиктовым допустят только 30 человек. Главред «Эха Москвы» проведет лекцию на тему «Журналисты и блогеры в современном медиапространстве», а также ответит на вопросы. За лучшие их авторы получат подарок.

Личный доступ на лекцию получат лишь те, кто имеет QR-код. Также подойдет справка о медотводе, подтвержденная ПЦР-тестом.

Ранее URA.RU писало, что Алексей Венедиктов рассказал, как США шантажируют Путина. По его словам, это делается при помощи проекта резолюции о непризнании Владимира Путина законным главой государства после 2024 года.