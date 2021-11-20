Венедиктов рассказал, как США шантажируют Путина

США шантажируют Владимира Путина, чтобы получить от него уступки в будущем, считает Алексей Венедиктов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

США пытается шантажировать Россию с помощью проекта резолюции о непризнании президента РФ Владимира Путина законным главой государства после 2024 года. Такое мнение высказал главный редактор «Эха Москва», зампредседателя общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Ранее представители штатов Теннеси и Южной Каролины в Конгрессе США подготовили проект резолюции, в соответствие с которой Вашингтон откажется признать Путина законным президентом РФ после 2024 года. Политики считают, что действующий глава России не может баллотироваться на новый президентский срок.

«Это отношение части американского истеблишмента для шантажа Путина. Это шантаж. Мы в переговорной позиции по многим вопросам. Именно Путина шантажируют этим самым [резолюцией]. Это их культура да, в том смысле, что нужно поддавливать персонально лидера государства. На будущие уступки», — заявил Алексей Венедиктов в эфире «Эха Москвы».

По его словам, резолюция, подготовленная конгрессменами — это «внутриполитическая история» США. Венедиктов отметил, что он относится к этому как к яркому зрелищу. Главред «Эха Москвы» также напомнил, что к 2024 год состав Конгресса США изменится. Соответственно, судьба резолюции о непризнании Путина законным главой РФ не решена окончательно.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новая резолюция американских конгрессменов подтверждает вмешательство США в дела других стран. Он подчеркнул, что Кремль не приемлет подобные инициативы. По словам Пескова, только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом РФ.