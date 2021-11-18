В Нижневартовске водителям приходит штраф за пристегнутый ремень Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители Нижневартовска жалуются на камеру слежения, установленную на перекрестке улицы Ленина и проспекта Победы, которая фиксирует непристегнутых водителей. Вместе с уведомлением о штрафе, пользователи делятся фотографиями камеры, на которых видно, что водитель пристегнут. Об этом они пишут в соцсетях.

«Речь идет о видеокамере, которая работает на не пристегнутый ремень, находящаяся на перекрестке Ленина-Проспект Победы. Камера эта, находится в тестовом режиме, а штрафы с нее приходят настоящие. Я водитель с 23-летним стажем, пристегиваться для меня — это как „Отче наш“ — на полном автоматизме. В последнее время коснулось многих», — написала Елена Бусакевич в паблике «ЧП в Нижневартовске» соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту агентства рассказали, что на данный момент в адрес Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) поступило уже 15 жалоб от жителей, которые не согласны с наказанием. «Информация граждан и фотоматериалы направлены разработчикам данных комплексов для проверки корректности работы системы и исключения спорных ситуаций по фиксации правонарушений», — сказали в пресс-службе. Там добавили, что несогласные с нарушением жители могут подать обращение на портале Госуслуг или на сайте Госавтоинспекции.

Фото с камеры, которое приходит вместе с уведомлением о штрафе. На фотографии видно, что водитель пристегнут ремнем безопасности Елена Бусакевич