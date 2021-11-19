В Екатеринбурге поймали продавцов медотводов от вакцинации

Два жителя Екатеринбурга наладили бизнес по продаже медицинских справок о наличии противопоказаний к вакцинации Фото: Размик Закарян © URA.RU

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Двух жителей Екатеринбурга задержали по подозрению в продаже поддельных медотводов от вакцинации против COVID. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. По версии правоохранительных органов, фиктивные документы подозреваемые изготавливали самостоятельно в съемной квартире в микрорайоне Уралмаш.

«Сотрудниками отдела полиции № 15 были выявлены двое граждан 1978 и 1974 годов рождения. За 1000 рублей они предлагали получить медицинскую справку о наличии противопоказаний к вакцинации», — отметил Горелых.

Он уточнил, что злоумышленники использовали бланки и печати частной медицинской организации, а для приобретения справки от заказчика требовали только паспортные данные. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Полицейские также устанавливают лиц, которые приобрели поддельные документы у задержанных.

Ранее URA.RU сообщало, что в больницах Екатеринбурга нелегально торгуют поддельными бланками о вакцинации. Собеседник агентства, который рассказал об этом, отказался назвать номер поликлиники, где он приобрел такую справку. Мужчина объяснил, что «не хочет палить» это место, потому что намерен обращаться туда еще, а также рекомендовать своим друзьям.