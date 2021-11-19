Елена Данилина заявила, что не будет «бегать по аудиториям» ради студентов, которые учатся онлайн Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Преподаватель английского языка Елена Данилина в российском экономическом университете имени Плеханова назвала «людьми второго сорта» студентов, которые без прививки от коронавируса не могут появиться на очных занятиях. Педагог предупредила, что будет обращать внимание на таких учащихся в последнюю очередь. Студенты пожаловались в деканат.

«Давайте сразу, чтобы потом без обид. Все, кто у меня будут онлайн, все, кто не придет в аудиторию, вы для меня будете, простите пожалуйста, людьми второго сорта. Я буду на вас обращать внимание в последнюю очередь», — предупредила педагог. Видео с лекции появилось в instagram-аккаунте блогера Амины Шабановой.

Такое заявление сделала преподаватель на кафедре иностранных языков № 3, кандидат педагогических наук Елена Данилина. Она предупредила учащихся, что не будет «бегать по аудиториям» ради непривитых студентов. Такие учащиеся могут посещать пары только онлайн. Данилина также сообщила, что студенты могут писать на нее жалобы. При этом не все аудитории, по словам Даниловой, оборудованы для дистанционного обучения.

«Сегодня во время онлайн-лекции преподаватель английского Елена Данилина некорректно высказалась о непривитых студентах. Дети уже пожаловались в деканат. Но там сказали не устраивать травлю, что с инцидентом разберутся. Если что-то подобное будут говорить преподаватели, обращаться к ним снова», — рассказала URA.RU мама одной из студенток.

Заведующая кафедры Елена Агибалова пообещала разобраться в ситуации. «Пока не готова комментировать, сведения только вот появились», — сообщила она корреспонденту URA.RU.

Ранее Минобрнауки РФ сообщило, что с 8 ноября 2021 года вузы России перейдут на дистанционное обучение. Университеты должны были обеспечить бесперебойный доступ студентов к «электронной информационно-образовательной среде». Сессии вузы также смогут проводить дистанционно.