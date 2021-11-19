Союз прав потребителей: в России увеличился спрос на шампанское

В России увеличился импорт шампанского Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В России за 9 месяцев 2021 года импорт и продажи шампанского увеличились больше, чем в 1,5 раза. Данные Федеральной таможенной службы (ФТС) приводят в Национальном союзе защиты прав потребителей.

«Шампанское — продукт для среднего класса, а уже полтора года средний класс безвыездно сидит в России. Теперь весь этот объем шампанского выпивается здесь», — рассказал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз в беседе с журналистами «Российской газеты».

По словам эксперта, в прошлом году практически перестали проводиться корпоративы, свадьбы и другие торжества. В 2021 году ситуация с этим улучшилась — хотя бы отчасти эти мероприятия ожили. Вместе с тем, по словам специалиста, примерно на 25% «просело» производство и потребление игристых вин.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев считает, что начиная с 15 декабря, заканчивая последним днем новогодних каникул, необходимо ограничить продажу алкоголя для россиян. Он упоминает ежегодную статистику, в которой есть информация о том, что в новогодние праздники увеличивается смертность среди россиян по причине отравления контрафактным алкоголем.