19 ноября 2021

Союз прав потребителей: в России увеличился спрос на шампанское

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодный благотворительный аукцион «Екатерининская ассамблея». Екатеринбург, шампанское, игристое, бокалы, екатерининская ассамблея
В России увеличился импорт шампанского Фото:

В России за 9 месяцев 2021 года импорт и продажи шампанского увеличились больше, чем в 1,5 раза. Данные Федеральной таможенной службы (ФТС) приводят в Национальном союзе защиты прав потребителей.

«Шампанское — продукт для среднего класса, а уже полтора года средний класс безвыездно сидит в России. Теперь весь этот объем шампанского выпивается здесь», — рассказал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз в беседе с журналистами «Российской газеты».

По словам эксперта, в прошлом году практически перестали проводиться корпоративы, свадьбы и другие торжества. В 2021 году ситуация с этим улучшилась — хотя бы отчасти эти мероприятия ожили. Вместе с тем, по словам специалиста, примерно на 25% «просело» производство и потребление игристых вин.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев считает, что начиная с 15 декабря, заканчивая последним днем новогодних каникул, необходимо ограничить продажу алкоголя для россиян. Он упоминает ежегодную статистику, в которой есть информация о том, что в новогодние праздники увеличивается смертность среди россиян по причине отравления контрафактным алкоголем.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...