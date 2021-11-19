В Госдуме призвали сократить продажи алкоголя к Новому году

Сокращение продажи алкоголя следует начинать с середины декабря, считает Бийсултан Хамзаев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С 15 декабря и до конца новогодних праздников в России необходимо ограничить продажу алкоголя. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.

«С середины декабря нужно выходить на систематизированный уровень сокращения объемов продажи алкоголя, а не оставлять ситуацию на самотек коммерсантам, которые преследуют только одну цель — максимальные продажи. Ежегодная статистика показывает, что новогодние праздники у нас самые кровавые, если называть вещи своими именами. Резко подскакивает смертность среди граждан по причине отравления суррогатом, контрафактом», — сказал URA.RU Бийсултан Хамзаев.

По словам парламентария, в этом вопросе может помочь перенос нескольких дней из новогодних каникул на май. «У нас же новогодние праздники затяжные. Логично было бы сократить новогодние праздники. Лучше бы мы с Нового года забрали пять дней и перетянули их на майские праздники, когда людям и отдыхать было бы веселее, потому что там хоть погода теплая. А здесь люди лишний раз на улицу выходить не хотят», — добавил он.

Кроме того, депутат предложил сделать в новогодние праздники некоторые виды досуга бесплатными для граждан. «У нас люди во многом пьют, потому что заняться нечем в Новый год. Все дорого. Особенно многодетным семьям некуда пойти. А в крупных городах обычный поход в кинотеатр многодетной семье обходится в четверть зарплаты одного из родителей. Нужно субсидирование от государства, чтобы спорт, культура стали бесплатными на новогодние праздники», — высказался Хамзаев.