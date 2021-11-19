19 ноября 2021

В Шереметьево пассажира с QR-кодом не пустили на рейс в Египет. Перевозчик не признал ревакцинацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Шереметьево. Москва
У девушки, прошедшей ревакцинацию, оказался недействителен QR-код Фото:

В столичном аэропорту Шереметьево признали недействительным QR-код екатеринбурженки, которая за три недели до этого прошла ревакцинацию. Об этом в беседе с URA.RU сообщила читательница агентства.

«При проверке QR-кода в аэропорту Шереметьево мне заявили, что он недействителен, якобы прошло полгода после ревакцинации. Однако я сделала повторную прививку всего три недели назад», — рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что у остальных людей проблем с пропуском на тот же рейс не возникло. «Мой спутник привился почти полгода назад, его спокойно пропустили», — добавила читательница URA.RU.

Девушку отправили на прохождение ПЦР-тестирования. После получения результатов теста екатеринбурженку все же пустили на борт.

URA.RU направило запрос в Минздрав РФ, Минцифры РФ и авиакомпанию Nordwind Airlines. На момент публикации ответов не поступало.

В сентябре Египет одобрил применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Привитым туристам можно не сдавать ПЦР-тест при въезде в страну.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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