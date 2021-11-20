Посольство РФ просит США надавить на Украину из-за Донбасса

США стоит обсудить с украинской стороной конфликт в Донбассе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Посольство России В США просит Штаты повлиять на Украину из-за ситуации в Донбассе. Об этом сообщает российская дипмиссия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что участники нормандских переговоров должны продолжать усилия для выполнения Минских соглашений. На это заявление отреагировала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, Штаты поддерживают усилия по нормализации ситуации на Донбассе.

«Можем только приветствовать логику, когда вместо заезженных русофобских штампов эксперты дают взвешенные и разумные подсказки администрации США. Прежде всего, о том, что Киев должен наконец прекратить саботаж Минских соглашений. Рассчитываем, что американские власти прислушаются к здравым суждениям и окажут влияние на стратпартнера для выполнения им своих обязательств», — написали в facebook посольство в ответ на высказывания Псаки.