Посольство РФ просит США надавить на Украину из-за Донбасса

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США стоит обсудить с украинской стороной конфликт в Донбассе Фото:
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Война на Украине

Посольство России В США просит Штаты повлиять на Украину из-за ситуации в Донбассе. Об этом сообщает российская дипмиссия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что участники нормандских переговоров должны продолжать усилия для выполнения Минских соглашений. На это заявление отреагировала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, Штаты поддерживают усилия по нормализации ситуации на Донбассе.

«Можем только приветствовать логику, когда вместо заезженных русофобских штампов эксперты дают взвешенные и разумные подсказки администрации США. Прежде всего, о том, что Киев должен наконец прекратить саботаж Минских соглашений. Рассчитываем, что американские власти прислушаются к здравым суждениям и окажут влияние на стратпартнера для выполнения им своих обязательств», — написали в facebook посольство в ответ на высказывания Псаки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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