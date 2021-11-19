В США одобрили заявление Путина о решении конфликта в Донбассе

Джен Псаки поддержала Владимира Путина в том, что России и Украине необходимо продолжать диалог для разрешения разногласий Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

США приветствует заявление президента РФ Владимира Путина о мирном разрешении конфликта в Донбассе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы приветствуем заявление президента Путина о необходимости разрешить конфликт в Донбассе мирным путем на основе минских договоренностей. Мы поддерживаем активизацию усилий по достижению урегулирования в рамках минских договоренности и призываем немедленно предпринять шаги по восстановлению режима прекращения огня от июля 2020 года», — передает слова Джен Псаки РИА «Новости».

Однако США продолжают испытывать обеспокоенность из-за «российских военных действий в отношении Украины, и призывают Москву к деэскалации», добавила пресс-секретарь. Также она выразила согласие с Путиным в том, что России и Украине необходимо поддерживать разговор для разрешения разногласий.

В четверг Владимир Путин во время выступления на заседании коллегии МИД РФ заявил, что участники нормандских переговоров должны продолжать усилия для выполнения Минских соглашений, передает News.ru. Ранее сообщалось, что президент России подписал указ об оказании гуманитарной помощи жителям ЛНР и ДНР. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поддержка населения отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины не нарушает Минских соглашений, передает RT.