Путин наградил патриарха Кирилла

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Чествование Олимпийской сборной команды России в Кремле. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин дал патриарху Кириллу орден Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом главу РПЦ и патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Владимира Гундяева). Информация об этом содержится на официальном сайте президента РФ.

«За выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций, а также за укрепление мира и согласия между народами наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного Патриарха Московского и всея Руси Кирилла», — говорится на сайте. Это высшая государственная награда РФ.

Путин также поблагодарил главу РПЦ за развитие религии в стране. Глава государства пожелал ему здоровья и успехов.

«Под Вашим чутким духовным водительством Церковь активно участвует в жизни общества, в решении насущных социальных задач, в реализации масштабных, значимых для всей нашей страны проектов. Отмечу также ваш огромный вклад в утверждение традиционных ценностей наших народов, в сохранение нашего исторического и культурного наследия», — отметил российский лидер в поздравлении.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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