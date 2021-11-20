На Кутузовском проспекте Москвы столкнулись пять автомобилей. В результате происшествия один человек вылетел из авто на дорогу, а еще двоих зажало в салоне. Один пострадавший погиб.
«В Москве на Кутузовском авария с четырьмя машинами. BMW M4 Competition столкнулась с другим автомобилем — так, что один из людей, сидевших внутри, вылетел на дорогу. Еще двоих зажало внутри», — пишет telegram-канал Mash.
По данным СМИ, один из участников ДТП погиб. Кто именно скончался, в данный момент не сообщается.
На месте происшествия работают экстренные службы и медики. Устанавливаются причины ДТП.
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