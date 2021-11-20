Массовое ДТП в Москве: пострадавшего выбросило на дорогу. Видео

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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, происшествие, авария, перевернутая машина, дпс
ДПС работает на месте происшествия (архивное фото) Фото:

На Кутузовском проспекте Москвы столкнулись пять автомобилей. В результате происшествия один человек вылетел из авто на дорогу, а еще двоих зажало в салоне. Один пострадавший погиб.

«В Москве на Кутузовском авария с четырьмя машинами. BMW M4 Competition столкнулась с другим автомобилем — так, что один из людей, сидевших внутри, вылетел на дорогу. Еще двоих зажало внутри», — пишет telegram-канал Mash.

По данным СМИ, один из участников ДТП погиб. Кто именно скончался, в данный момент не сообщается.

На месте происшествия работают экстренные службы и медики. Устанавливаются причины ДТП.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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