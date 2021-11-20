Мошенники обманывают пенсионеров и семьи с детьми через ПФР

Пенсионерам приходят письма с требованием оплатить налог с выплат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Подмосковья столкнулись с новой схемой мошенничества. Гражданам приходят письма якобы от Пенсионного фонда РФ. В них требуется оплатить подоходный налог с детских и пенсионных выплат.

«В фальшивых уведомлениях жителей убеждают, что они должны перечислить 13% НДФЛ от выплат на детей дошкольного возраста в размере 10 тысяч рублей, а также НДФЛ с осенних выплат пенсионерам. Также мошенники требуют предоставить налоговые декларации, указывая крайний срок — 1 декабря», — сообщает «Российская газета».

Главное управление региональной безопасности Московской области сообщило, что налоги с выплат не взимаются, а на гражданах пытаются нажиться мошенники. «В соответствии со статьей 217 Налогового кодекса РФ госвыплаты, за исключением больничных, не облагаются подоходным налогом», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что уведомления, связанные с налогами, может отсылать только ФНС. Делается это не по СМС или электронной почте, а через личный кабинет налогоплательщика или через «Почту России».

Ранее стало известно о новой схеме мошенничества в Москве. Пенсионерам предлагались бесплатные продуктовые наборы, однако при попытке получить еду гражданам предлагали подписать кредитный договор.