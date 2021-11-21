Звездный адвокат заявил, что в Россию возвращаются 90-е

В Россию постепенно возвращаются 90-е годы, считает Сергей Жорин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Россию возвращаются «лихие 90-е». Об этом заявил адвокат Сергей Жорин, комментируя происшествие в Ленинградской области, где 21 ноября труп мужчины выпал из багажника во время аварии.

«При осмотре автомобиля были найдены две лопаты и веревка. По предварительным данным, злоумышленники ехали закапывать тело в лесу. Молодые люди не застали это время, но я его помню прекрасно. Кажется оно возвращается. 90-е», — написал Жорин в своем telegram-канале.

Ранее на 24-м километре трассы А-121 «Сортавала» Mitsubishi Galant врезался в отбойник. Из багажника попавшего в ДТП автомобиля выпал труп с перерезанным горлом, который везли закапывать в лес, пишет «Ридус». Отмечается, что преступники пытались замести следы преступления, устроив пожар в помещении гаражного кооператива, где они совершили убийство.

Сергей Жорин часто представляет интересы российских артистов в суде. В частности, он был адвокатом рэпера Алишера Моргенштерна, продюсера Иосифа Пригожина, певца Стаса Пьехи и юмориста Евгения Петросяна.