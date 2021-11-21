Силовики застрелили жителя Подмосковья, убившего свою мать

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53-летний мужчина убил свою мать и поджег ее дом Фото:

В подмосковном городе Солнечногорск сотрудники Росгвардии застрелили мужчину, который ранее убил свою мать и поджег ее дом. Мужчина оказал сопротивление при задержании и открыл стрельбу из ружья.

«Ночью 21 ноября в частном доме в Солнечногорске во время распития алкоголя между 53-летним подозреваемым и его сожительницей произошла ссора. После чего мужчина направился в дом к своей матери, где предположительно совершил ее убийство и поджег домовладение. Найдя ружье, мужчина вернулся в дом к своей сожительнице и открыл стрельбу по дверям и внутрь дома, требуя от женщины выйти к нему», — передает ТАСС сообщение Следственного комитета РФ.

На места происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Мужчина начал оказывать сопротивление и открыл по сотрудникам ведомства огонь. Росгвардейцы открыли ответный огонь, в результате чего мужчина получил смертельное ранение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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