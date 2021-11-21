Компанию тюменских властей наказали за сбросы отходов в Туру

Сброс отходов в реку был обнаружен в районе ул. Береговой Тюмени (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Муниципальное предприятие «Служба заказчика по ЦАО г. Тюмени» оштрафовано на 200 тысяч рублей за несанкционированные сбросы в Туру. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«Установлено, что Северо-Уральским управлением Росприроднадзора выявлены нарушения в деятельности МКУ „Служба заказчика по ЦАО г. Тюмени“ при осуществлении несанкционированного сброса сточных вод в Туру. Предприятие привлечено к административной ответственности. Кроме того, Тюменским межрайонным природоохранным прокурором проинформирована администрация Тюмени», — рассказали в ведомстве.

Ранее агентство сообщало, что горожане были возмущены сбросами отходов в реку в районе улицы Береговой. По мнению жителей Тюмени, виновной могла быть одна из строительных компаний города.