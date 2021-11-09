09 ноября 2021
08 ноября 2021

Тюменцы возмутились сбросом неизвестных отходов в Туру. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ново-Мариинская и Волчихинская плотины. Екатеринбург, плотина, сброс воды, шлюз
Жители Тюмени сняли на видео сброс отходов в реку Фото:

В Тюмени обнаружена бесхозная труба, из которой, по мнению местных жителей в реку Тура сливаются опасные отходы. Об этом URA.RU сообщил депутат Тюменской облдумы Иван Левченко, к которому обратились обеспокоенные горожане, предоставив видео.

«Труба обнаружена в районе ул. Береговой Тюмени. Со слов жителей, возможно она принадлежит одной из строительных компаний, и через нее периодически происходит сброс жидкости, которая может нанести ущерб окружающей среде. Я направил запрос на имя прокурора Тюменской области с просьбой принять меры», — рассказал Левченко.

Агентство URA.RU также направило запрос в региональную прокуратуру. Ответ на него ожидается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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