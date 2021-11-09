В Тюмени обнаружена бесхозная труба, из которой, по мнению местных жителей в реку Тура сливаются опасные отходы. Об этом URA.RU сообщил депутат Тюменской облдумы Иван Левченко, к которому обратились обеспокоенные горожане, предоставив видео.
«Труба обнаружена в районе ул. Береговой Тюмени. Со слов жителей, возможно она принадлежит одной из строительных компаний, и через нее периодически происходит сброс жидкости, которая может нанести ущерб окружающей среде. Я направил запрос на имя прокурора Тюменской области с просьбой принять меры», — рассказал Левченко.
Агентство URA.RU также направило запрос в региональную прокуратуру. Ответ на него ожидается.
Подписывайтесь на URA.RU в