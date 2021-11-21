МИД: к встрече Путина и Байдена ведется основательная подготовка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Встреча Путина и Байдена может пройти до Нового года Фото:

Встреча президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом может состояться до Нового года. Рассматриваются разные форматы — онлайн либо вживую, ведется основательная подготовка, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, точной даты пока нет. Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире «Россия 1». Повестка встречи огромна, уточнил Сергей Рябков.

Среди возможных тем для грядущего разговора — ситуация в сфере вооружений и «события вокруг и на Украине», отмечает представитель МИД РФ. США выдвигают России претензии по ситуации на Украине, поэтому им необходимо объяснить позицию и действия российской стороны, подчеркнул Рябков. «Для того, чтобы контакт состоялся — требуется его основательная подготовка», — заключил он.

В июне в Женеве состоялась первая встреча Владимира Путина и Джозефа Байдена, напоминает агентство Nation news. Новая встреча лидеров стран может пройти до Нового года, заявил ранее Песков. Основными темами переговоров станут НАТО и Украина.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...