МИД: к встрече Путина и Байдена ведется основательная подготовка

Встреча Путина и Байдена может пройти до Нового года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Встреча президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом может состояться до Нового года. Рассматриваются разные форматы — онлайн либо вживую, ведется основательная подготовка, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, точной даты пока нет. Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире «Россия 1». Повестка встречи огромна, уточнил Сергей Рябков.

Среди возможных тем для грядущего разговора — ситуация в сфере вооружений и «события вокруг и на Украине», отмечает представитель МИД РФ. США выдвигают России претензии по ситуации на Украине, поэтому им необходимо объяснить позицию и действия российской стороны, подчеркнул Рябков. «Для того, чтобы контакт состоялся — требуется его основательная подготовка», — заключил он.

В июне в Женеве состоялась первая встреча Владимира Путина и Джозефа Байдена, напоминает агентство Nation news. Новая встреча лидеров стран может пройти до Нового года, заявил ранее Песков. Основными темами переговоров станут НАТО и Украина.