В Совбезе рассказали, откуда в Россию могут проникнуть террористы

Афганские террористы могут проникнуть на территорию России через страны Центрально-Азиатского региона, заявил Александр Гребенкин Фото: Минобороны России/Игорь Руденко

Большое количество военно-политических конфликтов у границ России создает риск проникновения в страну диверсантов и террористов. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

«Сохраняются риски проникновения на российскую территорию членов международных террористических и экстремистских организаций, а также средств диверсий и террора. Это обусловлено увеличением количества очагов военно-политической нестабильности вблизи наших рубежей. В том числе это касается лиц, приверженных радикальной идеологии и имеющих опыт боевых действий. Боевики и террористы из Афганистана могут проникнуть в государства Центрально-Азиатского региона, а оттуда и в Россию через российско-казахстанский участок государственной границы», — сказал Гребенкин в разговоре с «Российской газетой».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия должна поддерживать в Афганистане стабильную обстановку и не допускать «перелива» террористической и наркоугрозы в Россию. Президент России Владимир Путин отметил, что России угрожают террористы, которые сконцентрировались вблизи границ Афганистана со странами СНГ.