21 ноября 2021
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18 ноября 2021

В Пермском крае ликвидируют три деревни

© Служба новостей «URA.RU»
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Фабрика Coccobello в деревне Малый Турыш Красноуфимского района, старый дом, глубинка, сельская местность, деревня малый турыш
Власти упразднят деревни, в которых никто не живет Фото:

Власти Березников (Пермский край) решили упразднить три деревни. Проект решения внесен на рассмотрение депутатов городской думы, указано на сайте представительного органа.

«Выразить согласие на упразднение населенных пунктов: деревня Комино, деревня Лобаны, деревня Высокова муниципального образования „город Березники“ Пермского края, как фактически прекративших свое существование», — говорится в проекте. По данным из открытых источников, в деревне Комино ранее проживало 6 человек, а в деревнях Высокова и Лобаны никто не проживал.

Ранее краевые власти упразднили в Прикамье пять деревень и один поселок. Чиновники, побывав в них, выяснили, что там никто не живет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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