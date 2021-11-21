В Пермском крае ликвидируют три деревни

Власти упразднят деревни, в которых никто не живет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Березников (Пермский край) решили упразднить три деревни. Проект решения внесен на рассмотрение депутатов городской думы, указано на сайте представительного органа.

«Выразить согласие на упразднение населенных пунктов: деревня Комино, деревня Лобаны, деревня Высокова муниципального образования „город Березники“ Пермского края, как фактически прекративших свое существование», — говорится в проекте. По данным из открытых источников, в деревне Комино ранее проживало 6 человек, а в деревнях Высокова и Лобаны никто не проживал.

Ранее краевые власти упразднили в Прикамье пять деревень и один поселок. Чиновники, побывав в них, выяснили, что там никто не живет.