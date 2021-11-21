Эксперт по ЖКХ: заморозка тарифов приведет к кризису в России

Введение моратория на повышение стоимости услуг ЖКХ в России может привести в государственному кризису. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эколог, инженер-физик, автор учебника «Управление ЖКХ» Илья Рыбальченко, комментируя предложение ЛДПР о заморозке тарифов ЖКХ.
«Мораторий на повышение тарифов это абсолютно нерыночная и вредная мера. Если реально применить заморозку тарифов, мы можем получить кризис ЖКХ во всей России. Эта мера грозит даже государственным кризисом», — сказал Рыбальченко.
По словам Рыбальченко, введение моратория не обусловлено действующей экономической ситуацией. «Можно заморозить тарифы на ЖКХ, но остальные тарифы не заморозить. Во время пандемии случился острый сырьевой дефицит. Выросли цены на дерево, на металл и на целый ряд сырья. И муниципальные унитарные предприятия, которые занимаются ЖКХ, вынуждены закупать сырье уже по новым ценам», — подчеркнул Рыбальченко.
При этом в России уже существует установленное правительством ограничение на плату за коммунальные услуги, рассказала в разговоре с URA.RU председатель комитета Госдумы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская. «В принципе ограничения у нас есть и так. Правительством установлен предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. И превысить этот предельный индекс по коммунальным услугам нельзя», — сказала Хованская.
Ранее ЛДПР направила на заключение в правительство законопроект о введении с 2022 года моратория на повышение стоимости услуг ЖКХ. В пояснительной записке к законопроекту необходимость моратория объясняется пандемией, из-за которой люди больше сидят дома и вынуждены больше платить за коммунальные услуги.
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