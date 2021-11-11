В России запретят повышать цены на услуги ЖКХ в 2022 году

В Госдуме хотят ввести мораторий на рост стоимости коммуналки в 2022 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В России в 2022 году могут установить мораторий на повышение стоимости услуг ЖКХ. Связано это с пандемией коронавирса и дополнительными расходами на коммуналку, которые несут россияне из-за длительного нахождения дома. Соответствующий законопроект от ЛДПР (есть в распоряжении URA.RU) будет направлен на заключение правительства 12 ноября.

«В период пандемии граждане несут дополнительные издержки в виде повышенных счетов за коммунальные услуги в связи с длительным нахождением дома. Предлагается частично улучшить ситуацию с реальными доходами граждан путем установления в 2022 году моратория на повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в период распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе уточняется, что закон направлен на облегчение для граждан оплаты коммунальных услуг в период пандемии. Также отмечается, что правительство РФ уже утвердило индексацию тарифов на 2022 год. «Индексация будет варьироваться от 2,9% до 6,5%. Наибольшая индексация ожидается в Чечне (6,5%), Санкт-Петербурге (6,3%), Севастополе, Крыму и Татарстане (6,2%), а также в Москве, Якутии и Дагестане (6%)», — сообщается в пояснительной записке.