В Госдуме хотят ввести новую налоговую льготу для россиян

В Госдуму собираются внести законопроект об увеличении размера дохода физических лиц, не подлежащего налогообложению, до 10 тысяч рублей. Об этом сообщил автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Следует отметить, что доходы в размере 4 тысяч рублей, не подлежащие налогообложению, были установлены федеральным законом от 30 июня 2005 года № 71-ФЗ „О внесении изменений в статью 217 части второй НК РФ“. То есть более 15 лет назад. За прошедший период инфляция составила более 200%, вследствие чего указанный размер дохода, освобождаемого от налогообложения, нуждается в корректировке», — пишут «Известия» со ссылкой на документ.
Авторы предлагают увеличить сумму дохода физических лиц, не подлежащего налогообложению, до 10 тысяч рублей. Они уверены, что это позволит улучшить материальное положение инвалидов, пенсионеров, студентов и других малообеспеченных граждан.
Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением освободить от транспортного налога автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, принадлежащие пенсионерам. В письме на имя главы Минтруда Антона Котякова он уточнил, что каждый субъект РФ вправе на свое усмотрение ставить условия уплаты транспортного налога для пенсионеров. Это приводит к тому, что в двух соседних регионах для пенсионеров могут действовать неравные условия начисления транспортного налога.
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