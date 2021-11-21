В Санкт-Петербурге при ДТП из багажника автомобиля выпал труп. По подозрению в убийстве задержали трех мужчин, один из которых признался в каннибализме.
Как сообщил источник, 23-летний подозреваемый заявил, что давно хотел попробовать человеческое мясо на вкус. Он сообщил, что в сентябре 2020 года совершил свое первое убийство. Во время охоты он поймал и зарезал прохожего, часть которого в дальнейшем съел, передает «Пятый канал». Злоумышленник сообщил, что остатки тела спрятал в трубе. Погибшим оказался 38-летний биржевой брокер.
Ранее стало известно, что 20 ноября на трассе в Ленинградской области произошла авария. Из багажника одного из автомобилей выпало тело мужчины с перерезанным горлом. По предварительной информации, предполагаемый убийца вместе с двумя подельниками погрузили мертвеца в иномарку и решили вывезти в лес, чтобы закопать, но водитель не справился с управлением.
Также URA.RU сообщало, что на Ямале суд приговорил каннибала из Тазовского района Владимира Ядне к пожизненному сроку. Следствием установлено, что 6 марта 2021 года ранее судимый 32-летний злоумышленник, находясь в гостях у односельчан, в ходе совместного распития алкоголя нанес ножом мужчине и женщине ножевые ранения не совместимые с жизнью, а за тем закусывал их сырым мясом водку.
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