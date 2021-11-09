Газсалинский каннибал убил троих человек Фото: Владимир Андреев

На Ямале суд приговорил каннибала из Тазовского района Владимира Ядне к пожизненному сроку. Об этом сообщает портал «Ямал-медиа».

«Владимира Ядне признали виновным в зверском убийстве трех человек. Мужчина сначала зарезал своих знакомых, а затем частично их съел», — значится в сообщении.

Следствием установлено, что 6 марта 2021 года ранее судимый 32-летний Ядне, находясь в гостях у односельчан, в ходе совместного распития алкоголя нанес ножом мужчине и женщине ножевые ранения не совместимые с жизнью, а за тем закусывал их сырым мясом водку. По данным следствия, мужчина также расправился с еще одним жителем села Газ-Сале в ходе застолья, но уже в другой квартире. В ходе судебного разбирательства Ядне неоднократно симулировал сумасшествие — на допросах признавался в содеянном, а затем заявлял, что мужчину и женщину попросила убить мертвая кошка, а третьего погибшего — «черный ангел».

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО cорван суд по убийству трех человек. Обвиняемый в тройном убийстве в селе Газ-Сале Тазовского района Владимир Ядне сорвал прения сторон, симулируя психическое растройство.