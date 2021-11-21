В России вырастут цены на товары из-за кризиса в Белоруссии

Консультативный совет по иностранным инвестициям (в него входят, например, Danone, Mars, Metro, PepsiCo, Sanofi, Coca-Cola, Unilever) направил письмо первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову. В документе говорится о проблемах с автоперевозками из Европы в Россию, возникших из-за кризиса в Белоруссии, и риске роста цен.
Согласно письму, транспортный коллапс на контрольно-пропускном пункте «Бобровники», где образовалась 25-километровая пробка из грузовиков, может привести к тому, что российские потребители столкнутся с перебоями в поставках товаров, передает «Коммерсант». Отмечается, что через эту границу проходит около 10% российского импорта, включая товары первой необходимости, медизделия, сырье, компоненты, упаковку и оборудование, говорится в письме.
С проблемами уже столкнулись крупные ритейлеры. При этом логистического решения участники рынка не видят. В пресс-службе правительства сообщили, что письмо пока не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к российскому лидеру Владимиру Путину из-за миграционного кризиса. 8 ноября крупная группа ближневосточных мигрантов, в большинстве курдов, отправилась к границе Белоруссии и Польши, затем беженцы начали штурмовать польскую границу и закидывать камнями солдат. Те в ответ применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.
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