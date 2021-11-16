Президент Беларуси обратился к Путину из-за миграционного кризиса

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Лукашенко надеется на помощь Москвы в решении проблем с беженцами Фото:
новость из сюжета
Беспорядки на белорусско-польской границе

Президент республики Беларусь Александр Лукашенко обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи в разрешении ситуации на белорусско-польской границе. Разговор глав государств проходил по телефону.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Продолжен обмен мнениями по миграционному кризису на границах Белоруссии со странами Евросоюза», — говориться в сообщении на сайте президента России.

Также накануне Лукашенко провел разговор по поводу кризиса с канцлером Германии Ангелой Меркель. Президент Белоруссии заранее решил просить помощи в решении проблем с мигрантами у Владимира Путина.

Ранее URA.RU сообщало, что беженцы на границе Польши и Беларуси жалуются на симптомы COVID. 8 ноября крупная группа ближневосточных мигрантов, в большинстве курдов, отправилась к границе Белоруссии и Польши. Разбили стихийный лагерь мигранты из-за отказа в приеме с польской стороны.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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