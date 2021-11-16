СМИ: мигранты ломают забор на границе Польши и Беларуси

Польские пограничники пытаются оттеснить беженцев от границы слезоточивым газом и светошумовыми гранатами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мигранты на границе Польши и Беларуси начали ломать заграждение и нападать на польских пограничников. Те в ответ применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.

«В лагере беженцев внезапное оживление: мигранты начали ломать заграждение на нейтральной полосе и бросать в поляков камни. Поляки в свою очередь применили слезоточивый газ», — передает «Sputnik. Беларусь».

По данным издания «Белта», к ограждению со стороны Польши подогнали водомет. Кроме того, пограничники начали бросать в беженцев светошумовые гранаты. С их стороны раздаются выстрелы, сообщает «Взгляд.ру». Толпу мигрантов временно удалось оттеснить, передает telegram-канал Shot.

О том, что беженцы покинули лагерь и направились в сторону белорусско-польской границы, стали известно днем 15 ноября. Со стороны Польши к ограждению на нейтральной полосе начали стягивать силовиков. Мигрантам удалось перелезть через колючую проволоку, после чего они атаковали контрольно-пропускной пункт «Брузги».

До этого Польше удавалось пресечь попытки массового прорыва нелегальных мигрантов со стороны Беларуси. Тех, кто все-таки перешел границу, задержали силовики. И.о. канцлера Германии Ангела Меркель попросила президента РФ Владимира Путина повлиять на главу Беларуси Александра Лукашенко для преодоления миграционного кризиса. Российский лидер заявил, что этот вопрос должен решаться между Минском и Евросоюзом. После Меркель созвонилась с Лукашенко и обсудила с ним вопрос оказания гуманитарной помощи беженцам, передает RT.