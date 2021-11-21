21 ноября 2021
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В ЯНАО скончался депутат городской думы

© Служба новостей «URA.RU»
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Александру Белову было 48 лет Фото:

Депутат городской думы Нового Уренгоя (ЯНАО) и экс-руководитель газеты «Правда Севера» Александр Белов скончался 21 ноября. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации, Белову было 48 лет.

«Глава города Новый Уренгой Андрей Воронов и коллектив администрации города выражают соболезнования в связи с безвременной кончиной Белова Александра Валерьевича», — говорится в сообщении мэрии. Александр Белов был журналистом, работал в газете «Тюменские известия», а позже возглавлял коллектив газеты «Правда Севера».

Александр Белов активно участвовал в общественной жизни. Он также являлся депутатом городской думы действующего созыва, членом общественного совета при ОМВД России по Новому Уренгою. «В нашей памяти Александр Валерьевич останется талантливым человеком, профессионалом, патриотом. Скорбим вместе с родными и близкими покойного», — добавили коллеги Белова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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