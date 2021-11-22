В России хотят ужесточить наказание для коммунальщиков

Штраф для коммунальных служб планируют увеличить в 5 раз Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Коммунальным службам планируют в 5 раз увеличить сумму штрафа за неоказание услуг. Соответствующий законопроект одобрен Госдумой.

«Российских коммунальщиков накажут за нарушения в пять раз жестче. Речь идет о ситуациях, когда жители остаются без воды, тепла или других ресурсов», — сообщается на сайте телеканала «Рен-ТВ». Предлагается увеличить сумму штрафа с максимальных, на данный момент, 10 тысяч рублей до 50 тысяч. При повторном нарушении штраф для организации ЖКХ может достигнуть 200 тысяч рублей. Кроме этого, отмечается на сайте, ужесточится мера наказания и для руководителей коммунальных служб — штраф повысится с 1 тысячи до 30.

Ранее Верховный суд призвал штрафовать коммунальщиков за отказ от услуг в случае неуплаты жильцами долгов. Сообщается, что законодательство о защите прав потребителей предусматривает штраф для продавца или исполнителя услуги в размере 50% от суммы, установленной судом в пользу победившей стороны.