В России хотят ужесточить наказание для коммунальщиков

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Клипарт. Сургут, тепло, электроэнергия, свет, коммунальные услуги, жкх, электричество, электрификация, лапочка, руки
Штраф для коммунальных служб планируют увеличить в 5 раз Фото:

Коммунальным службам планируют в 5 раз увеличить сумму штрафа за неоказание услуг. Соответствующий законопроект одобрен Госдумой.

«Российских коммунальщиков накажут за нарушения в пять раз жестче. Речь идет о ситуациях, когда жители остаются без воды, тепла или других ресурсов», — сообщается на сайте телеканала «Рен-ТВ». Предлагается увеличить сумму штрафа с максимальных, на данный момент, 10 тысяч рублей до 50 тысяч. При повторном нарушении штраф для организации ЖКХ может достигнуть 200 тысяч рублей. Кроме этого, отмечается на сайте, ужесточится мера наказания и для руководителей коммунальных служб — штраф повысится с 1 тысячи до 30.

Ранее Верховный суд призвал штрафовать коммунальщиков за отказ от услуг в случае неуплаты жильцами долгов. Сообщается, что законодательство о защите прав потребителей предусматривает штраф для продавца или исполнителя услуги в размере 50% от суммы, установленной судом в пользу победившей стороны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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